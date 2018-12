Cannabis-Gewächsanlage in Wien-Alsergrund: 18 Kilo sichergestellt

Die beiden Tatverdächtigen hatten eine Cannabis-Gewächsanlage in der Wohnung in Wien-Alsergrund.

Die beiden Tatverdächtigen hatten eine Cannabis-Gewächsanlage in der Wohnung in Wien-Alsergrund. ©LPD Wien

Am vergangenen Donnerstag konnten Beamte des Landeskriminalamts Wien zwei Männer festnehmen. Die beiden bauten in ihrer Wohnung in Wien-Alsergrund Cannabis an. Es wurden 18 Kilo davon sichergestellt.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, erhielt im Zuge laufender Ermittlungen in der Suchtmittelszene die Information, dass zumindest zwei Männer in einer Wohnung in Wien-Alsergrund Cannabis züchten und dieses in weiterer Folge verkaufen. Nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung am 13. Dezember gegen 19 Uhr durchsucht und die Beamten wurden fündig.