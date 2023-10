Cannabis-Dealerin in Wien-Brigittenau in flagranti ertappt

In der Nacht auf Dienstag klickten für eine 43-Jährige in Wien-Brigittenau die Handschellen, nachdem sie von der Polizei beim Verkauf von Cannabis in flagranti erwischt wurde.

Eine 43-jährige Österreicherin wurde am 24. Oktober wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels vorläufig festgenommen. Sie konnte in Wien-Brigittenau beim Verkauf von rund 50 Gramm Cannabis beobachtet und kurz darauf samt einem 40-jährigen Abnehmer (StA.: Österreich) angehalten werden.