Cannabis-Dealer in Wien-Ottakring gefasst

Am Mittwoch klickten für zwei Männer am Yppenplatz die Handschellen, nachdem sie beim Verkauf von vermutlich Cannabiskraut beobachtet wurden.

Den Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) ist es am 16. Dezember gegen 13.30 Uhr gelungen, zwei Männer wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels am Yppenplatz in Wien-Ottakring festzunehmen.