Candyman - Kritik und Trailer zum Film

Jahrzehntelang hat der berüchtigte Hakenmörder Candyman in einem Viertel der US-Metropole Chicago sein Unwesen getrieben. Doch als das junge Paar Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) und Brianna Cartwright (Teyonah Parris) in den mittlerweile hippen Stadtteil zieht, ist davon keine Rede mehr.

Candyman - Kurzinhalt zum Film

Der junge Künstler Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) lebt mit seiner Freundin, der aufstrebenden Galeristin Brianna Cartwright (Teyonah Parris), in einem luxuriösen Appartement. Bei bestem Wein und mit atemberaubendem Ausblick wird über soziale Ungerechtigkeit debattiert, über die Ausbeutung der afroamerikanischen Community durch die Weißen. Gentrifizierung? Klar, gibt es auch hier, im ehemaligen Sozialprojekt Cabrini Green. Doch da war noch was...

Candyman: Die Kritik

Peele hat mit Filmen wie "Get Out" oder "Wir" das Horrorgenre neu belebt, in dem er handwerklich gut gemachte Schocker für das Anprangern des rassistischen Gesellschaftssystems in den USA nutzte. Auch den 1992 erstmals im Kino sein Unwesen treibenden "Candyman" greift Peele auf, um unter die idyllisch scheinende Oberfläche zu blicken und seine Charaktere mit einer Vergangenheit zu konfrontieren, die bis ins Hier und Jetzt nachwirkt.