"Campus plus" in der Wiener Berresgasse feierte Dachgleiche

Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich konnte am Donnerstag beim Wiener Bildungscampus Nummer sieben in der Berresgasse Dachgleiche gefeiert werden.

In der Berresgasse in Wien-Donaustadt entsteht derzeit eine Bildungseinrichtung mit einem zwölf-gruppigen Kindergarten, einer 17-klassigen Ganztagsvolksschule und einer zwölf-klassigen ganztägigen Neuen Mittelschule. “Das bedeutet, dass Kinder von 0 bis 14 Jahren an einem Standort von- und miteinander lernen können” freute sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky bei der Dachgleichenfeier am Donnerstagnachmittag.

14 Campus-Standorte bis 2023 fertig

Wien hat derzeit sechs Bildungscampus-Standorte (Monte Laa in Favoriten, Gertrude Fröhlich-Sandner in der Leopoldstadt, Donaufeld in Floridsdorf, Sonnwendviertel in Favoriten sowie den Campus Seestadt und Campus Plus Attemsgasse in der Donaustadt), sechs weitere sind derzeit in Bau bzw. Planung (Berresgasse, Nordbahnhof, Aron Meczer, Aspern Nord, Atzgersdorf und Deutschordenstraße).