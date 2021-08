Campino holte Lesung in Wien nach

Am Samstagabend hat Camping seine wegen Corona verschobene, ursprünglich im Burgtheater geplante Lesung in Wien nachgeholt.

Campinos Lesung in Wien

Dem Musiker und Neo-Autor Andreas Frege ist es wunderbar gelungen, eine Lesung zu inszenieren, die perfekt zu seinem Künstler-Alias Campino passt: Der 59-Jährige trug nicht nur (gut gewählte, repräsentative) Ausschnitte aus seinem Buchdebüt "Hope Street - Wie ich einmal englischer Meister wurde" vor, sondern gab auch in einer Art Doppelconference anekdotenreich Einblicke in sein Leben. Und immer wieder garnierte er, unterstützt vom Hosen-Gitarristen Kuddel, seit seinem 15. Lebensjahr Weggefährte Campinos, das Gesprochene mit Liedern - von Eigenkompositionen bis zum Mersey-Beat-Hit. Beim Hosen-Kracher "Steh auf wenn du am Boden bist" gab es für die Fans kein Sitzenbleiben mehr.