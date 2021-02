Campingsaison 2020: Weniger, aber mehr heimische Gäste

In den Vorjahren konnte die Campingstatistik stetige Rekorde einfahren. Aufgrund der Coronapamdemie kam es jedoch zu einem tiefen Absturz.

In der Sommersaison 2020 verbuchten Österreichs Campingplätze insgesamt 1,3 Millionen Ankünfte - das entspricht einem Minus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Übernachtungen fielen um elf Prozent auf 5,6 Millionen. Den Reisebeschränkungen zufolge kamen erwartungsgemäß deutlich weniger ausländische Gäste (36 Prozent weniger Ankünfte) - jedoch konnten sich die österreichischen Campingplatzbetreiber über ein enormes Plus heimischer Gäste freuen (39 Prozent mehr Ankünfte). Ein durchschnittlicher Campingaufenthalt betrug rund vier Tage. Besonders Kärnten und Tirol lag in der Gunst der Camper - sie verzeichneten die meisten Ankünfte und Übernachtungen.