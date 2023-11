Café im Wiener Donauturm dreht sich wieder um 360 Grad

Neuigkeiten zum Donauturm in Wien-Donaustadt: Das Turm Café dreht sich wieder, wie am Donnerstag in einer Presseinformation mitgeteilt wurde.

Im Sommer hatte ein technischer Fehler für eine Unterbrechung der Drehbewegung gesorgt. Der Drehmechanismus im Turm Restaurant war davon allerdings nicht betroffen. An der Behebung des Mangels wurde gearbeitet. Das Getriebe des Turm Cafés wurde generalsaniert und hat am Donnerstag den Betrieb wieder aufgenommen.

Wiener Donauturm: Café dreht sich wieder

„Nach der spektakulären Montage und Eröffnung unserer Donauturmrutsche, der höchsten Rutsche Europas, vor wenigen Wochen, freuen wir uns nun ganz besonders, dass die technischen Wartungsarbeiten im ‚Herzstück‘ des Turm Café erfolgreich abgeschlossen sind. Der Drehmechanismus ist wieder in Betrieb und ermöglicht unseren Gästen den seit Jahrzehnten beliebten 360 Grad-Panoramablick beim Kaffeetrinken", so Hermann Krammer, Geschäftsführer der Donauturm Aussichtsturm- und Restaurantbetriebsgesellschaft, in der Mitteilung.