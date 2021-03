Grüne heben Kontrolle und Rechtsschutz bei BVT-Reform hervor

Am Dienstag haben die Grünen noch einmal ihre Handschrift in der Reform des Verfassungsschutzes hervorgehoben.

BVT-Reform: Opposition bisher skeptisch

Die Opposition hat sich bisher skeptisch gezeigt, ÖVP und Grüne brauchen aber teils die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ. Man habe nun einen ersten Entwurf vorgestellt, "der ist nicht in Stein gemeißelt", meinte Bürstmayr. Was aber tatsächlich noch geändert werden könnte, wollte er nicht vorwegnehmen. Die Reform solle aber jedenfalls auf einem breiten Fundament stehen. Für die Begutachtung seien vier Wochen geplant.

Das in die Schlagzeilen geratene Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird künftig "Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst" (DSN) heißen. Zwar bleibe die Behörde unter einem Dach, aber Nachrichtendienst und Staatsschutz würden trotzdem deutlich in zwei Säulen getrennt. Dies soll auch ein Signal an die internationalen Dienste sein, Österreich wieder zu vertrauen - der "Berner Klub" habe schon lange kritisiert, dass die beiden Bereiche bisher in Österreich teils sogar bei denselben Beamten zusammenfielen.