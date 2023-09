Busunglück in Kärnten: Chauffeur liefert mögliche Unfallursache

Nach dem schweren Busunglück am Dienstag in Kärnten, das ein Todesopfer und zahlreiche Verletzte forderte, hat der Chauffeur eine mögliche Unfallursache geliefert.

Busunglück in Kärnten: Fahrer soll sich nach Flasche gebückt haben

Der internationale Reisebus mit 45 Passagieren und zwei Fahrern - am Steuer saß ein 27-jähriger Berufskraftfahrer aus der Ukraine - war am Dienstag gegen 4.45 Uhr auf der Friesacher Straße (B317) bei Micheldorf (Bezirk St. Veit an der Glan) in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, über eine Leitplanke gekippt und seitlich liegen geblieben. Eine 19-jährige Oberösterreicherin starb, fünf Passagiere wurden schwer verletzt, die übrigen sowie die beiden Fahrer leicht. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung geführt.