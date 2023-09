Schwerer Reisebus-Unfall in Kärnten fordert Tote und Verletzte

Dienstagfrüh kam es in Kärnten zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus. Eine 19-Jährige wurde dabei getötet, zahlreiche weitere Insassen verletzt.

Ein internationaler Reisebus ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan bei Micheldorf verunglückt. Eine 19-jährige Oberösterreicherin kam laut Polizei ums Leben, rund 20 weitere Insassen wurden verletzt.