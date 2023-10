Bushido am 17. April 2024 in Wiener Stadthalle

Für Bushido geht es im Rahmen seiner "König für immer"-Tour 2024 nach Wien. Er tritt einer Ankündigung vom Freitag zufolge am 17. April des kommenden Jahres in der Stadthalle auf.

The Gaslight Anthem kommen nach Wien

Auch The Gaslight Anthem kommen in die Bundeshauptstadt. Die Rockband aus New Brunswick hat soeben mit "History Books" nach mehrjähriger Pause ein Comebackalbum abgeliefert. Live gastiert die Formation um Sänger Brian Fallon am 2. Juli bei einem Open Air in der Arena. Karten sind ebenfalls ab Freitag, 11 Uhr, bei oeticket zu haben.