Burschen versuchten in Pizzeria in Wien-Favoriten einzubrechen

Am frühen Donnerstagmorgen wurden zwei Burschen dabei beobachtet, wie sie in eine Pizzeria in der Quellenstraße einbrechen wollten. Die Wiener Polizei nahm die Jugendlichen fest.

Ein Zeuge verständigte am Donnerstag um 4 Uhr früh den Notruf und gab an, dass zwei Jugendliche versuchten in eine Pizzeria in der Quellenstraße in Wien-Favoriten einzubrechen. Dabei versuchten sie ein Fenster aufzuschieben, und drückten anschließend das Fenster oberhalb der Eingangstür gewaltsam auf.

Burschen betraten Pizzeria nicht

Die beiden Burschen fühlten sich wohl beobachtet und flüchteten, ohne das Geschäftslokal zu betreten. Der Zeuge konnte jedoch eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben. Daraufhin wurden ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Österreicher noch in der Nähe des Tatorts festgenommen. Bei der anschließenden Einvernahme zeigten sich beide geständig. Über das Tatmotiv gaben sie keine Auskunft.