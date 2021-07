Burschen nach Fahrrad-Diebstahl in Wien-Donaustadt angezeigt

Freitagvormittag wurden drei Burschen in Wien-Donaustadt beim Diebstahl von Fahrrädern beobachtet. Sie wurden von der Polizei gestoppt.

Eine Zeugin alarmierte am 2. Juli gegen 11.15 Uhr die Polizei, nachdem sie drei männliche Personen in der Schüttaustraße in Wien-Donaustadt bei einem Einbruch in einen Fahrradraum beobachtet hatte.