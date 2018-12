Burschen mit Klappmesser in Wien-Donaustadt bedroht und bestohlen: Täter ausgeforscht

Am 9. September wurden zwei junge Wiener in Wien-Donaustadt bedroht und ausgeraubt. Nun konnten die drei mutmaßlichen Täter ausgeforscht werden.

Gegen 20 Uhr hielten sich am 9. September ein 17-jähriger Schüler und ein 19-jähriger Zivildiener in einem Park in der Nähe des Schnitterwegs in Wien-Donaustadt auf. Die beiden hörten Musik, als drei Tatverdächtige auf sie zukamen. Die drei forderten die beiden Burschen auf, ihnen ihre Handys und Geldbörsen auszuhändigen.