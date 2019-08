Burschen brachen in Autowerkstatt in Wien-Floridsdorf ein

Am Sonntagvormittag wurden zwei Burschen festgenommen, die in eine Autowerkstatt in Wien-Floridsdorf einbrachen. Ein 16-Jähriger wurde dabei bereits von der Exekutive gesucht.

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagvormittag zwei Männer, wie sie eine Fensterscheibe einer Autowerkstatt in der Tetmajergasse in Wien-Floridsdorf einschlugen und hineinkletterten. Die von ihm alarmierte Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen, einen 17-Jährigen (unbekannte Staatsangehörigkeit) und einen 16-jährigen Somalier in der Werkstatt festnehmen.

Nach 16-Jährigen wurde in Wien gesucht