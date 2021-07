Burschen (15) machten in gestohlenem Auto Spritztour durch Wien

Vier Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden in der Nacht auf Dienstag von der Polizei in Wien-Brigittenau aufgehalten. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto gestohlen war.

In der Nacht auf Dienstag kontrollierte die Polizei auf der Brigittenauer Lände ein Fahrzeug, das lediglich mit dem Standlicht fuhr und den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Der Lenker hatte keinen Führerschein und verwickelte sich in Widersprüche, was die Herkunft des Fahrzeugs betraf.