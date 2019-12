"Burgtheater prompt": App für gehörloses Publikum

Mit Jänner 2020 bietet das Wiener Burgtheater mit der Übertitelungs-App "Burgtheater prompt" einen neuen Service für gehörlose, schwerhörende und nicht-deutschsprachige Besucher.

Wie es am Freitag in einer Aussendung hieß, will man sich so weiteren Publikumsgruppen öffnen. Das deutsch- und englischsprachige Service ist dabei nur an ausgewählten Plätzen nutzbar.