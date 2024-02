Burger meets Asia: Shiso Burger eröffnet in Wiener Theobaldgasse

Das Warten hat ein Ende: Nach Berlin, Paris und Lissabon eröffnet Shiso Burger am 16. Februar endlich auch in Wien. Das erfolgreiche Burgerkonzept verbindet die Vorzüge klassischer Burger mit asiatischer Finesse.

Von Lachs, Garnelen und Thunfisch bis hin zu Bulgogi-Beef – die Speisekarte von Shiso Burger spiegelt mit raffinierten Burgerkombinationen die gesunde Vielfalt der asiatischen Küche wider.

Außergewöhnliche Burgerkreationen im Shiso Burger in Wien

Beispielsweise mit dem koreanisch inspirierten Bulgogi-Burger mit gegrillten Rindfleischstreifen in Kimchi Marinade, verfeinert mit Chili Mayo und Teriyaki Sauce. Vegetarier und Veganer dürfen sich auf fleischlose Burger mit Portobello-Pilzen oder knusprigem Tofu freuen.

Alle Burger werden auf luftig-leichten Burger Buns in charakteristischen Bambuskörben serviert. Dazu gibt es hausgemachte Pommes-Frites sowie vitaminreiches Kimchi und Edamame-Bohnen. Abgerundet wird das Menü von köstlichen Desserts wie zarten (Eis-)Mochis und aromatischer Matcha-Eiscreme.

Auf der Getränkekarte finden sich neben japanischen Tees und vietnamesischen Kaffeespezialitäten auch klassische österreichische Weine sowie Naturweine und asiatische Biere.

Shiso Burger: Urbaner Treffpunkt mit internationalem Flair und offener Showküche

Das Interieur des neuen Shiso Burger Lokals in der Theobaldgasse 19 (1060 Wien) wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Wiener Architekturbüro Tzou Lubroth umgesetzt. Das Ergebnis ist ein modernes und zugleich zeitloses Design mit hochwertigen Elementen aus Holz, Stein und Stahl. Eine gestufte Esstribüne führt vom Hauptraum zur Galerie und bietet eine theater-ähnliche Atmosphäre in Bezug auf das Herzstück des Lokals – die offene Showküche. Diese greift in ihrem Design asiatische Architektur auf und repräsentiert damit die

Fusion kulinarischer Welten.

Für den neuen Wiener Standort hat der Geschäftsführer Tim Schächter die Vision von Shiso Burger an die Stadt angepasst und weiterentwickelt. Schächter bringt langjährige Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie mit. Nach einer Ausbildung an den Hotel- und Tourismusschulen MODUL, einem

Studium an der École hôtelière de Lausanne und diversen Arbeitserfahrungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, fand er in Shiso Burger sein Traumkonzept und Herzensprojekt.

Öffnungszeiten Shiso Burger, Theobaldgasse 19, 1060 Wien

Mo - Fr 11.30 - 22.00 Uhr

Sa + So + Feiertage 12.00 - 22.00 Uhr

Walk-in, Take Out, Cashless

Website