Burgenland will alle Covid-19-Tests im Land abwickeln

Künftig will das Land Burgenland alle Covid-19-Testungen in den eigenen Spitälern abwickeln. Lange Wartezeiten sollen damit reduziert werden.

Das Land Burgenland will künftig alle Coronavirus-Testungen in den Labors der burgenländischen Spitäler abwickeln. Damit sollen die langen Wartezeiten auf die Ergebnisse reduziert werden, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz an. Derzeit werden die Tests aus dem Burgenland zur Auswertung unter anderem nach Graz oder Wien gebracht.