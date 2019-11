Burgenland-Wahl wird Stresstest für Weihnachtsfrieden

Am 26. Jänner findet die vorgezogene Landtagswahl im Burgenland statt. Die Parteien haben zwar bekundet, sich beim Wahlkampf erst im Jänner voll ins Zeug legen zu wollen, den Weihnachtsfrieden erwartet dennoch ein Stresstest.

SPÖ auf Platz 1 - verlor allerdings viele Stimmen

SPÖ will Landtagswahl im Burgenland für sich entscheiden

Dass Doskozil (nach einer Operation) den Wahlkampf mit Stimmproblemen bestreiten muss, dürfte, wie sich jüngst am SPÖ-Landesparteitag in Raiding zeigte, die ihm entgegengebrachte Sympathie zumindest parteiintern nicht schmälern, im Gegenteil. Auch ein Schicksal wie das des steirischen SPÖ-Vorsitzenden Michael Schickhofer, der nach der Wahlniederlage den Hut nahm, sollte ihm erspart bleiben - hatte sich Doskozil doch bereits in seiner Zeit als Polizeichef und danach als Verteidigungsminister den Ruf des Machers und Gestalters erworben. Außerdem verfügt die burgenländische SPÖ über eine sehr hohe Mobilisierungsstärke.

ÖVP will Comeback auf der Regierungsbank

Die Volkspartei hofft ihrerseits auf ein Comeback auf der Regierungsbank. Landesparteiobmann Thomas Steiner, der nach der Wahl 2015 die Parteiführung übernahm, hat die Rückkehr in die Landesregierung zum Ziel erklärt. Punkten will man mit politischen Alternativen zur Regierungspolitik, an der Arbeit der rot-blauen Koalition gibt es bisweilen harte Kritik. Erfolge der Bundes-ÖVP und die Ergebnisse der Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark stärkten der Landes-ÖVP, die im Erscheinungsbild ganz auf Türkis setzt, den Rücken. Bei der EU- und der Nationalratswahl war es der Volkspartei im Burgenland sogar gelungen, die SPÖ vom ersten Platz zu verdrängen. Jedoch werden die Karten bei der Landtagswahl wieder neu gemischt.