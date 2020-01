Burgenland-Wahl: ÖVP-Spitzenkandidat Steiner bei Stimmabgabe "gespannt und zuversichtlich"

ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner war Sonntagvormittag nach der Messe gemeinsam mit seiner Frau in einer Volksschule in Eisenstadt wählen. "Gespannt und zuversichtlich" betrat Steiner das Wahllokal. Er hoffe auf mehr Zuspruch, um die ÖVP im Burgenland in Regierungsverantwortung zu führen, sagte der Eisenstädter Bürgermeister vor Ort.

"Der Wahlkampf war eine Herausforderung und sehr intensiv. Ich wünsche mir das, war wir uns vorgenommen haben, nämlich stärker werden und mehr Verantwortung im Land übernehmen", so Steiner. Bei der letzten Landtags-Wahl 2015 hatte die ÖVP 29 Prozent erzielt.

Nach der Stimmabgabe werde er ins Kaffeehaus einen Kaffee trinken und dann "langsam in Richtung Büro gehen und auf die ersten Ergebnisse abwarten".

Vom Land der Sonne war am Wahlsonntag weit und breit nichts zu sehen. Das Wetter in der Burgenländischen Landeshauptstadt war frostig, feucht und trüb.