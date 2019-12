Burgenland-Wahl: NEOS präsentieren Plakat-Kampagne

Am Montag haben die NEOS ihre Plakate für die Burgenland-Wahl präsentiert. "Wähl' die NEOS in den Landtag - Weil's Zeit ist" - so das Motto.

Kontrolle und "neue Chancen für das Burgenland" prägen die Plakatserie der NEOS für die Landtagswahl. Die Kampagne steht unter dem Motto "Wähl' die NEOS in den Landtag - Weil's Zeit ist", betonte Spitzenkandidat und Landessprecher Eduard Posch am Montag in einer Aussendung. Neben Posch werden auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Listenzweite Julia Kernbichler auf den Plakaten zu sehen sein.

NEOS plakatieren Kontrolle und "neue Chancen"

"Gemeinsam werden wir frischen Wind in das Burgenland bringen", sagte Posch. Mit dem Slogan "Den Mächtigen auf die Finger schauen - Weil's Zeit ist" setzen die NEOS auch im Burgenland auf kritische Kontrolle, "Transparenz, Ehrlichkeit und echte Mitbestimmung der Bürger", so Posch. Man wolle sich im Landtag gegen Freunderlwirtschaft und Steuergeldverschwendung einsetzen. Sollten die NEOS den Einzug schaffen, haben sie ein Transparenz- und Kontrollpaket als ersten Antrag geplant.

Außerdem wollen die NEOS im Wahlkampf die Bildung zum Thema machen. Sie fordern unter anderem einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, kleinere Gruppen in den Kindergärten, die Aufwertung der Lehre und autonome Schulen.

Aber auch die Regionalentwicklung, der Ausbau der landesweiten Infrastruktur und ein Masterplan für das Südburgenland gehören zu den zentralen Themen der NEOS. Man müsse "die Chancen der Digitalisierung für das Land nutzen", sagte Posch. Dementsprechend plakatieren die NEOS auch: "Dem Burgenland neue Chancen geben - Weil's Zeit ist".