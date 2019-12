Burgenland-Wahl: NEOS kritisieren SPÖ-Werbung

Ein Radiospot der SPÖ zur Burgenlandwahl sorgt derzeit für Unmut bei den NEOS.

Ein Radiospot zur Burgenland-Wahl, in dem um Stimmen für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) geworben wird, stößt bei NEOS auf Kritik. Im Spot werde damit geworben, dass der Landeshauptmann bei der kommenden Landtagswahl direkt gewählt werden könne: "Das ist nicht nur eine Unwahrheit, sondern demokratiepolitisch auch noch bedenklich", so NEOS-Spitzenkandidat Eduard Posch am Dienstag.