Burgenland-Wahl: Doskozil gut gelaunt bei Stimmabgabe

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich am Sonntag mit seiner Lebensgefährtin Julia im Wahlsprengel 4 in Oberwart gut gelaunt gezeigt. Bei seiner Stimmabgabe im Wahllokal traf er auch auf die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (FPÖ) und den Oberwarter Stadtchef Georg Rosner (ÖVP).

Doskozil hofft auf gutes Wahl-Ergebnis der SPÖ Burgenland

Er habe am Samstag das Güssinger Faschingskabarett besucht, das sei unterhaltsam gewesen, er habe danach sehr gut geschlafen, beantwortete der Landeshauptmann Journalistenfragen. Er hoffe, dass es spannend werde und dass die SPÖ nach diesem Wahltag ein gutes Ergebnis haben werde, sagte Doskozil. Er habe immer gesagt: "Die Wahl ist gewonnen, wenn wir ein Plus vor dem Ergebnis haben und das gilt auch am heutigen Tag."