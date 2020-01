Burgenland-Wahl 2020: Grüne erhalten prominente Hilfe

Die Grünen erhalten in den Endzügen des Wahlkampfs im Burgenland prominenten Unterstützung aus Wien. Sozialminister Anschober warb in Eisenstadt um "Community Health Nurses".

Die wahlkämpfenden Grünen im Burgenland haben am Donnerstag prominente Unterstützung aus Wien bekommen. Sozialminister Rudolf Anschober warb bei einer Pressekonferenz mit den Grünen-Kandidaten in Eisenstadt für das "Community Health Nurses" (CHN)-Konzept. Dabei handle es ich um eine "Beratungsdrehscheibe" in den Gemeinden, die Landärzte entlasten und Routinekontrollen vornehmen könne, erklärte er vor Pressevertretern.