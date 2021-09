Burgenland startet mit dritten Corona-Impfungen

Das Burgenland startet kommende Woche mit der Verabreichung der dritten Impfdosis gegen das Coronavirus. Gestartet wird mit den Impfungen in Pflegeheimen.

Das Burgenland beginnt mit den dritten Corona-Impfungen. Der Start erfolgt in den Pflegeheimen, wo die Bewohner und das Personal geimpft werden. Auch danach wird in derselben Reihenfolge vorgegangen wie beim ersten und zweiten Stich, bestätigte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes am Donnerstag einen Bericht des ORF Burgenland.