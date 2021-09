Burgenland startet Impf-Aktion für Vereine

Das Burgenland startet eine Impfaktion für Vereine, Gemeinden und Unternehmen. Anmelden kann man sich online, ab sechs Personen kommt ein Impfteam.

Das Burgenland startet eine Impf-Aktion für Vereine, Betriebe und Gemeinden, um die Quote bei der Corona-Impfung weiter zu heben. Anmelden können sich diese über die Homepage burgenland.at/impfaktion und ab sechs Teilnehmern kommt dann ein mobiles Impfteam vorbei, erklärte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Unterstützt wird die Maßnahme von der WK und der IV, sowie vom designierten ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich.

Burgenland bei Coronaimpfung Spitzenreiter

"Das Burgenland steht in puncto Coronaimpfung sehr gut da. 75 Prozent der impfbaren Bevölkerung sind geimpft, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind es 67 Prozent. Das ist eine sehr hohe Zahl und eine sehr gute Durchimpfungsrate", stellte Schneemann fest. Um die angepeilte Durchimpfungsrate von 80 Prozent zu erreichen, startete das Burgenland etwa eine Impf-Lotterie , die Aktion für Vereine, Unternehmen und Gemeinden soll ebenso dazu beitragen.

Die Angesprochenen können sich auf der Plattform anmelden und werden dann vom Koordinationsstab zwecks Terminplanung kontaktiert. Ab sechs Impfwilligen kommt ein Team vorbei. Bei weniger Personen gebe es auch die Möglichkeit, ortsnahe Vereine in einer Gemeinde zusammenzuführen. In Betrieben über 50 Mitarbeitern wird der Impfstoff an die Firma geliefert und vom Betriebsarzt verimpft. Anmeldungen sind bis 22. September möglich, ab 27. September sind die Teams dann im Land unterwegs.