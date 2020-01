Burgenland: ÖVP kritisiert 1.700 Euro Netto-Mindestlohn

Die ÖVP kritisierte einmal mehr die von der rot-blauen Koalition im Landesdienst eingeführten Mindestlohn von 1.700 Euro netto.

Weniger Mitarbeiter oder Preisanstieg

Mindestlohn treffe vor allem ertragsschwache Branchen

SPÖ verteidigt Mindestlohn gegen ÖVP-Kritik

Die SPÖ hat am Montag den im Burgenland im öffentlichen Dienst eingeführten Mindestlohn gegen ÖVP-Kritik verteidigt. "Es darf nicht sein, dass man in einem der reichsten Länder der Welt mit einem Job gerade mal über die Runden kommt. Zehn Euro pro Stunde muss jede ehrliche Arbeit wert sein - auch in der Privatwirtschaft", stellte Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich in einer Aussendung fest.