Burgenland bietet sich als Tourismus-Testregion an

Das Burgenland bietet sich als Tourismus-Testregion für ganz Österreich an. Das Land und die Hotels stehen laut einer Aussendung vom Samstag hinter diesem Vorschlag.

"Sind bereits mit Thermenhotels als Testgebiet zu agieren"

Die Betriebe im Burgenland hätten in den vergangenen Monaten viel Arbeit in praxistaugliche Corona-Sicherheitskonzepte gesteckt. Neben umfassenden und engmaschigen Test der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei es "wichtig, dass das Testen für die Gäste kostenlos und unkompliziert sein soll". Laut Tunkel sind Teststraßen in Gehdistanz zu den Thermenhotels oder auf den Parkplätzen vorgesehen. Das Ergebnis komme per SMS, danach folge der Check-in im Hotel oder der Thermeneintritt. Die Gültigkeit für den Test gibt Tunkel mit der Dauer des Aufenthaltes an.

"Wir sind für eine Öffnung mit Augenmaß. Daher sind wir auch gerne bereit, den Vorschlag von Burgenland Tourismus, in unserem Bundesland die hervorragenden Sicherheitskonzepte im laufenden Betrieb zu testen, voll und ganz zu unterstützen", so Doskozil. Diese Unterstützung bestehe beispielsweise darin, die Kosten der Corona-Testungen in den Tourismusgemeinden in der Testphase zu übernehmen. "Den Betrieben sollen hier so wenige Hürden wie möglich entstehen", so der Landeshauptmann. Nach einer erfolgreichen Testphase und der Implementierung der Konzepte in einen "Vollbetrieb" sieht Doskozil den Bund gefordert, bezüglich Testkosten aktiv zu werden.