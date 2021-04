Burgenland: 70 Neuinfektionen und 20 Intensivpatienten

Im Burgenland sind am Ostersonntag 70 Covid-19-Neuinfektionen bekanntgegeben worden. 75 Erkrankte wurden in den Spitälern im Bundesland behandelt, 20 davon intensivmedizinisch.

Burgenland: 3.007 Menschen derzeit in Quarantäne

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Bezirk Oberwart laut dem Koordinationsstab Coronavirus im Vergleich zum Vortag rückläufig gewesen. Ausgewiesen wurde ein Wert von 356. Im Bezirk Neusiedl am See betrug die Inzidenz 222, in der Landeshauptstadt Eisenstadt 208 und in der Freistadt Rust 202. Im Bezirk Oberpullendorf lag der Wert bei 200, im Bezirk Jennersdorf bei 182, im Bezirk Mattersburg bei 165, im Bezirk Güssing bei 132 und im Bezirk Eisenstadt-Umgebung bei 130.