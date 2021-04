Burgenland: 34 Neuinfektionen, 26 Intentiv-Patienten

Im Burgenland sind am Samstag weiterhin 26 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden, außerdem wurden 34 Neuinfektionen gemeldet.

Nach wie vor waren 77 Erkrankte in Spitälern, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Binnen 24 Stunden wurden 34 Neuinfektionen gemeldet, Todesfälle gab es keine. Die Zahl der aktuell Erkrankten sank um 41 auf 825. 1.465 Personen befanden sich in Quarantäne, um 111 weniger als am Vortag.