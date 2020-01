Burgenländische Landesregierung wird kleiner

Nach der Landtagswahl am 26. Jänner umfasst die burgenländische Landesregierung nur mehr fünf statt bisher sieben Mitglieder.

Doskozil (SPÖ) für sieben Regierungsmitglieder

Für die teilweise Rücknahme der Verfassungsreform wäre freilich wieder eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig - und die wird die SPÖ auch nach der Wahl nur mit der ÖVP haben, mit der zusammen sie vor fünf Jahren die Verkleinerung beschlossen hat. Doskozil geht davon aus, dass er ÖVP-Chef Thomas Steiner nicht lang überreden müsste: "Wie ich die ÖVP kenne, wird sie uns sofort das Angebot machen, die Verkleinerung per Verfassungsmehrheit aufzuheben", sagte er, befragt nach einer möglichen rot-türkisen Koalition.

Derzeitige Regierung: 5 SPÖ,2 FPÖ

In der derzeit noch siebenköpfigen Regierung stellt die SPÖ fünf Mitglieder, die FPÖ zwei. Mit der Verkleinerung muss die SPÖ auf einen Landesrat verzichten - wenn sie weiter mit der FPÖ zusammenbleibt; auch in der (nicht recht wahrscheinlichen) Rot-Grün-Variante ginge ein Posten an den kleinen Partner. Entscheidet sich Doskozil allerdings, wieder, wie früher, mit der ÖVP zusammenzuarbeiten, würde diese sicherlich zwei Landesräte beanspruchen - womit die SPÖ durch die Verkleinerung zwei verlöre.