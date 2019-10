Buntes Programm und Markt beim Kürbisfest 2019 Am Himmel

Am Nationalfeiertags-Wochenende dreht sich Am Himmel in Wien wieder alles um den Kürbis. Beim Kürbisfest warten zahlreiche Schmankerl und für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Programm.

Bereits zum 21. Mal kommen die Fürstenfelder Kürbisbauern am 26. und 27. Oktober 2019 zum traditionellen Kürbisfest beim Lebensbaumkreis Am Himmel in Wien.

Traditionelles Kürbisfest Am Himmel: Kulinarik & Programm

Bei dem beliebten Familienfest dreht sich wie immer alles rund um den Kürbis. Am Steirischen Bauernmarkt finden die Besucher erstklassige Qualitätsprodukte direkt von den Bauern der GenussRegionen der Steiermark. Bei Schilcher-Sturm, Schnäpsen, Käferbohnen und Kürbisköstlichkeiten aller Art lässt sich die kulinarische Vielfalt der Steiermark am besten erforschen.

Die jüngeren Besucher des Kürbisfestes können sich unterdessen beim Kinderschminkstand verzaubern lassen oder beim Drachenbastelworkshop ihren eigenen Drachen bauen und auch gleich ausprobieren.

Auch in diesem Jahr warten über 200 verschiedene Kürbissorten auf die Besucher Am Himmel-zumKürbisschnitzen, als Zierkürbisoderfür den Kochtopf zuhause.

Kürbisfest Am Himmel

Samstag, 26. Oktober (Nationalfeiertag) und Sonntag, 27. Oktober 2019

jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr

Lebensbaumkreis Am Himmel, 1190 Wien, Himmelstraße 125 Ecke Höhenstraße

Besucher werden gebeten, bei der Anreise auf das Auto zu verzichten und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. Die Wiener Linien ermöglichen kürzere Intervalle der Buslinie 38A bis zum Cobenzl. Hinweis: Auf der gesamten Höhenstraße gilt auf beiden Seiten absolutes Halte-und Parkverbot.