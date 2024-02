Der Edelstoff-Frühlingsmarkt am 4. und 5. Mai in Wien.

Bunte Fashion beim Edelstoff-Frühlingsmarkt am 4. und 5. Mai in Wien

Der Edelstoff-Frühlingsmarkt am 4. + 5. Mai in der Wiener MARX HALLE ist der urbane Pflichttermin zum Saisonstart.

Bereits seit 13 Jahren öffnet Edelstoff die Pforten für junge Designer:innen aus Österreich und den Nachbarländern: 165 präsentieren auf dem Frühlingsmarkt ihre handgemachten Unikate aus Klein(st)-Serien. Und das vor großem Publikum – im Studio 1 der MARX HALLE auf 4.000 m². Viele sind zum ersten Mal dabei und stellen Kreatives aus den Bereichen Slow Fashion, Schmuck, Produkt- und Kids-Design, Accessoires, Kunst, Kosmetik sowie Delikatessen vor. Ein inspirierender Frühlingsmix, handverlesen selektiert und kuratiert von den Edelstoff-Gründerinnen Sabine Hofstätter und Simone Aichholzer:

Verführerische Frühlings-Fashion beim Edelstoff-Frühlingsmarkt in Wien

Julia Jöbstl fertigt in Klagenfurt unter dem Label Intimate Construction Bademode und Dessous aus Materialien made in Europe. Little Purist Baby-Mode und -Accessoires aus leichter Merinowolle – per Handarbeit in Wien. Und EME Clothing (Berlin) kreiert bequeme handgefertigte Mode in minimalistischen Designs.

Accessoires und Schmuck zum Verlieben

Das Atelier Lene aus Bad Ischl verzaubert den Frühlingstisch mit handgemachter Keramik. Sandra Vidmar Jewelry (Laibach) mit funkelndem Sommer-Schmuck aus recyceltem Sterling-Silber. Away with reality aus Linz mit in Österreich gedruckten und von Hand illustrierten Postkarten, Prints und Notiz-büchern. Und die Wiener Ledermanufaktur Mergel mit handgefertigten Tischsets, Schürzen sowie Gürteln.

Feinschliff im offenen Atelier

Der Edelstoff-Frühlingsmarkt ist eine urbane Tradition für Wiener:innen und Touristen, Groß und Klein, Frauen und Männer: 25 Labels bauen in der MARX HALLE einen Teil ihres Ateliers auf: Vor Ort werden Schmuckstücke und Lederprodukte personalisiert, Kleidungsstücke vor den Augen der Besucher:innen finalisiert oder geändert, Tonprodukte verziert und Kühlschrankmagneten sowie Schlüsselanhänger bei einer kleinen Lötstation mit eigenen Wunschmotiven gebrandet.

Schlauch-Upcycling & Brillenketten-Basteln

Neben Shopping steht Kreativität auf dem Programm – das Ausprobieren bei Mal- und Keramik-Workshops für Erwachsene und Kinder. Wer Aussteller:innen über die Schulter blickt, lernt Handwerkliches und übt sich im Schlauch-Upcycling , der Herstellung von Brillenketten und von Lederbearbeitung: Besucher:innen kreieren ihren persönlichen Geldbeutel.

Street-Food-Genuss in der Wiener Marxhalle

Zum Laben und Ausspannen lädt der 1.000 m² große Street Food Bereich ein: mit Suppen, Burgern, Broten, Reisfleisch, Gulasch, Empanadas, lateinamerikanischen Sandwiches, Churros, hausgemachter Pasta, neapolitanischer Pizza, Wraps, Planted Curry, Kebab, Nachos, Keksen, Cup Cakes, Kuchen, Softeis, Brownies, Zimtschnecken, Kaffee und Weinen aus dem Burgenland.

Slow-Shopping bei Edelstoff

Nachwuchs-Designer:innen mit Potential auf ein Podest zu heben ist für die beiden Gründerinnen kein Business, sondern eine Herzensangelegenheit: beim Edelstoff-Frühlingsmarkt wie in Zukunft. Aichholzer: „Wir hatten wieder einmal die Qual der Wahl bei der Zusammenstellung der Aussteller:innen. In Österreich und den Nachbarländern schlummert enormes Kreativpotenzial: einzigartige Schätze, die unbedingt entdeckt gehören.“ So unterschiedlich die Unikate sind, so übereinstimmend ist ihre Basis: Alle werden aus nachhaltigen bzw. recycelten Materialien und in alter Handwerkskunst gefertigt – als zukunftstaugliche Alternative zur Massenproduktion. Auf dem Edelstoff-Frühlingsmarkt ist Slow-Shopping auf der Überholspur.