Bunt und Schrill: 12. Diversity Ball im Wiener Kursalon

Am 4. Mai ist es wieder soweit. Der 12. Diversity Ball presented by T-Mobile findet im Wiener Kursalon statt. Unter dem Motto "MASKERADE" erwartet die Besucher eine tolle Eröffnungsshow und viele Highlights.

Am 4. Mai 2019 findet der 12. Diversity Ball im Kursalon Wien ein. Dort trifft die klassische Wiener Balltradition auf moderne Partykultur. Das Motto lautet „MASKERADE“ und der Ball lädt all seine Gäste ein mit ihren schönsten Masken zu kommen, um dann um Mitternacht zu zeigen, wie sie hinter der Maske sind: außergewöhnlich und vielfältig.

Bunte Specials und tolle Aktionen beim Diversity Ball

So ist es auch mit dem Dresscode: Ob in Latexrobe oder Ballkleid, sei wer du sein willst und zelebriere deine Einzigartigkeit, am besten mit einer Maske! Nicht überall auf der Welt ist es möglich man selbst zu sein, darum feiern wir diese Freiheit mit bunten Specials und Aktionen unter unserem Hashtag #EXPRESSYOURSELF19.