Bundeswettbewerbsbehörde wird gestärkt

Die Befugnisse der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) werden erweitert. Damit werden die Kontrollen der Weitergabe von Abgabensenkungen verschärft.

Die Regierungsparteien haben im Finanzausschuss einen Antrag auf zwei Änderungen im Wettbewerbsrecht vereinbart. In Zukunft soll die Übertragung der Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen überwacht werden können. Darüber hinaus wird es möglich sein, das Wettbewerbsmonitoring auch mit nicht öffentlichen Daten durchzuführen.

Bundeswettbewerbsbehörde soll Weitergabe von Aussetzen der Umsatzsteuer für Photovoltaik-Anlagen kontrollieren

Ab dem 1. Jänner werden in Österreich erworbene Photovoltaik-Anlagen von der Umsatzsteuer ausgenommen. Die Händler haben die gesetzliche Verpflichtung, diese Ersparnis auch an die Endkunden weiterzugeben. Bisher fehlte der Bundeswettbewerbsbehörde die rechtliche Kompetenz, um dies zu überprüfen. In Zukunft wird es der Behörde ermöglicht, auch Branchenuntersuchungen durchzuführen, wenn der Verdacht besteht, dass die vorgeschriebene Weitergabe der Steuersenkung nicht erfolgt.