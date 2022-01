Bundespräsidenten-Wahl: SPÖ möchte sich mit Entscheidung Zeit lassen

Stellt die SPÖ einen Kandidaten für die Bundespräsidenten-Wahl auf - oder nicht? Die Partei möchte sich mit der Entscheidung über eine etwaige Kandidatur Zeit lassen und abwarten, ob Alexander Van der Bellen ein weiteres Mal antritt.

Bundespräsidentenwahl: Forderung von Tiroler SPÖ-Chef

Entscheidung von Bundespräsident abwarten

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und der niederösterreichische Landesvorsitzende Franz Schnabl schlossen sich in der Pressekonferenz der Meinung von Bures an und würden Van der Bellen unterstützen, wenn er wieder kandidieren sollte. Ludwig formulierte als "persönliche Meinung", dass die SPÖ in einem solchen Fall überlegen sollte, von einem eigenen Kandidaten Abstand zu nehmen. Kaiser fände es ebenfalls "klug und weitblickend", Van der Bellen zu unterstützen. Dem schloss sich auch Schnabl "vollinhaltlich" an. Hingegen hatte sich Dornauer zuletzt für Bures als Kandidatin ausgesprochen, auch wenn Van der Bellen nochmals antreten sollte. Und auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte sich für einen eigenen SPÖ-Kandidaten ausgesprochen.