Bundesmuseen-Card: Verkauf mehr als verdoppelt

Die Sommer-Bundesmuseen-Card, mit der jedes Bundesmuseum, sowie die Nationalbibliothek besucht werden kann, wurde heuer mehr als doppelt so oft verkauft.

Die Sommer-Bundesmuseen-Card, mit der für 19 Euro statt 59 Euro jedes Bundesmuseum sowie die Nationalbibliothek einmal besucht werden kann, war heuer gefragt: Mit 44.400 Stück konnte die Zahl der verkauften Exemplare nach 18.300 im Jahr 2020 mehr als verdoppelt werden, freute sich Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag nach einer Bundesmuseen-Direktor:innenkonferenz in einer Aussendung. So verzeichneten die Häuser 142.000 Besuche mit der Sommercard.