Bundesland Wien feiert 100-Jahr-Jubiläum: "Festsitzung" im Rathaus

Heute vor genau 100 Jahren wurde der Grundstein für die Eigenständigkeit Wiens gelegt. Ab 11.00 Uhr feiert Bürgermeister Michael Ludwig das Jubiläum gemeinsam mit der Stadtregierung im Rathaus - für Interessierte gibt es einen Livestream.

Am morgigen Dienstag vor genau 100 Jahren ist die Trennung Wiens von Niederösterreich eingeläutet und damit der Grundstein für die Eigenständigkeit der Donaumetropole als Bundesland gelegt worden. Die Mitglieder der Stadtregierung unter Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) werden deshalb am Dienstag um 11.00 Uhr eine "Festsitzung" im Rathaus abhalten.

100 Jahre Bundesland Wien: Ludwig feiert mit Stadtregierung

Am 10. November 1920 trat der Gemeinderat erstmals als Landtag zusammen und beschloss unter dem Vorsitz von Robert Danneberg die neue Stadtverfassung, wie sie in den Grundzügen bis heute in Kraft ist. Damit wurde die politische Voraussetzung geschaffen, dass der Wiener Landtag eigenständige Gesetze für das Land Wien beschließen konnte. Bis dahin war Wien ein Teil des Bundeslandes Niederösterreich gewesen.