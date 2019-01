Bundeskanzler Kurz: "Gelbwesten? Nicht in Österreich!"

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat keine Angst vor den "Gelbwesten" in Österreich. Andere Staaten seien da schon eher in Gefahr als das Alpenland.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht nicht davon aus, dass es in Österreich zu ähnlichen, von Gewalt begleiteten Protesten wie die der “Gelbwesten” in Frankreich kommen könnte. Auf die Frage im Interview mit dem französischen Sender CNews, ob die “Gelbwesten”-Proteste für andere europäische Staaten “ansteckend” sein könnten, antwortete Kurz: “Für andere Länder vielleicht schon, für uns nicht.”

“Wir machen in vielen Bereichen eine andere Politik”, begründete der Kanzler dies in dem Interview, das am Mittwoch veröffentlicht wurde und zur Gänze auf der Internetseite von CNews abrufbar ist. Kurz verurteilte die Gewalt bei den Bürgerprotesten gegen die Regierung in Frankreich und Gewalt bei Protesten im Allgemeinen.