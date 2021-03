Bundesheer während Corona-Krise unverzichtbar

Das Bundesheer hat im Corona-Jahr 2020 knapp 660 Unterstützungsleistungen mit einer Gesamtzahl von 250.000 Arbeitsstunden geleistet.

Enorme Bandbreite bei Einsätzen

Begonnen haben die Corona-Unterstützungsleistungen mit Prüfungen von Schutzmasken durch das Amt für Rüstung und Wehrtechnik im März 2020. Diese Leistungen wurden im Laufe des Jahres durch das ABC-Abwehrzentrum zur Wiederaufbereitung von Schutzmasken ergänzt. Bei den meisten coronabedingten Unterstützungsleistungen ging es darum, kurzfristig und temporär begrenzt als Überbrückungsmaßnahme auszuhelfen, bis sich die betroffene Organisation wieder reorganisiert hat. Das war beispielsweise bei den Lebensmittelgroßkonzernen und der Post der Fall. All diese Leistungen waren kostenpflichtig und wurden verrechnet. In Spitzenzeiten waren zeitgleich bis zu 450 Soldaten und Zivilbedienstete bei Unterstützungsleistungen eingesetzt. Bei den gleichzeitig laufenden Assistenzeinsätzen (etwa den Massentests) waren 2020 zu den Spitzenzeiten mehr als 8.000 Soldaten im Einsatz.

Unterstützungsleistungen des Bundesheeres sind kostenpflichtig

Das Spektrum der Unterstützungsleistungen war sehr groß: Von Personalunterstützung in Call Centern, über Lade- und Entladetätigkeiten am Flughafen, Prüfung und Wiederaufbereitung von Schutzmasken, Personalaushilfen bei Pharmakonzernen, Lebensmittelgroßmärkten und für die Post, bis zu Transportunterstützungen wie die Verteilung von Schutzmasken in den Landeshauptstädten oder die Verteilung von Desinfektionsmittel an Schulen, Herstellung von Handdesinfektionsmittel, Lagerung von Schutzmasken und Schutzausrüstung oder Beistellung militärischer Infrastruktur.