Bundesheer trainiert Überschallflüge über Österreich

Österreichs Bundesheer wird vom 6. November bis zum 17. November 2023 das zweite Überschalltraining in diesem Jahr durchführen.

Ab kommenden Montag sind täglich zwei Überschallflüge zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr geplant. Das Training erstreckt sich beinahe über das gesamte Bundesgebiet. Das Verteidigungsministerium versicherte in einer Aussendung am Freitag, dass die Flüge in großen Höhen stattfinden werden, um den Geräuschpegel so gering wie möglich zu halten.