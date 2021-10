Bundesheer präsentierte Coronatest- und Laborbus

Das Österreichische Bundesheer hat am Donnerstag das erste mobile Covid-Labor präsentiert.

Coronatests an Ort und Stelle durch das Bundesheer

"In den letzten 18 Monaten konnte das Amt für Rüstung und Wehrtechnik etwa 38.000 Testungen durchführen", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Durch den Einsatz können Tests an Ort und Stelle durchgeführt und gleich auswertet werden. "Dadurch ist es uns möglich, die sogenannten 'Superspreader' unmittelbar aufzudecken bzw. rasch zu isolieren und so das Infektionsgeschehen einzudämmen", so Tanner. "Nur so können wir die Gesundheit unserer Soldatinnen und Soldaten sowie der Bevölkerung bestmöglich schützen und die Einsatzfähigkeit unseres Heeres auch in Krisenzeiten aufrechterhalten."