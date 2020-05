Bundesheer packt in Corona-Krise mit an: Schon 1,2 Mio. Arbeitsstunden

Assistenzeinsätze, Gesundheitskontrollen, Unterstützungsleistungen: Seit dem Beginn der Corona-Krise wurden vom Bundesheer bereits 1,2 Millionen Arbeitsstunden geleistet.

Bundesheer erbrachte bisher 1,2 Millionen Arbeitsstunden

Von Telefondienst bis Lagerarbeiten: Vielfältige Einsätze

Das Spektrum dieser Aufgaben reichte von Telefondiensten an Hotlines im Schichtbetrieb für das Außenministerium, die AGES oder den Landeseinsatzstab in Vorarlberg über Ladetätigkeiten am Flughafen in Linz, die Prüfung von Schutzmasken für 103 Bedarfsträger, die österreichweite Verteilung von Masken, die Unterstützung in zahlreichen Lebensmittellagern und bei Pharmakonzernen, die Produktion von Desinfektionsmittel, die Unterstützung bei der Rückholung von Staatsbürgern bei zehn Flügen bis zu einem Repatriierungsflug für österreichische Staatsangehörigen mit der C-130 Hercules. Der erste derartige Einsatz begann bereits am 28. Februar, einige dauern immer noch an.