Bundesheer: Österreichweit 100 Lehrlinge gesucht

In ganz Österreich werden 100 Lehrlinge für das Bundesheer gesucht. Diese werden ab September in verschiedenen Bereichen gebraucht.

Das Bundesheer sucht österreichweit 100 Lehrlinge. Darauf hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag bei einem Besuch in der Luftfahrzeugtechnik der Fliegerwerft 1 in Langenlebarn im Bezirk Tulln verwiesen. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) begrüßte die Initiative.