Bundesheer: Musterungen finden auch im Lockdown statt

Während des Lockdowns werden die Stellungen beim Bundesheer unter Corona-Schutzmaßnahmen weitergeführt. Bereits versandte Ladungen behalten ihre Gültigkeit.

Die Anreise zu bzw. Abreise von den Stellungshäusern ist trotz den derzeit rechtlichen Rahmenbedingungen gestattet. In den Stellungshäusern gelten verstärkte Schutz- und Hygienemaßnahmen, teilte das Bundesheer am Dienstag mit.

Bundesheer: Stellungen laufen unter Schutzmaßnahmen weiter

Hunderte Soldaten aktuell im Covid-Einsatz

Weiters teilte das Bundesheer mit, dass aktuell mehrere Hundert Soldaten im Covid-Einsatz sind. So machen in Niederösterreich etwa 80 Soldaten Einreisekontrollen am Flughafen Wien, 50 helfen beim Verpacken von Testkits im Spar-Lager in Loosdorf, 60 unterstützen beim Contact-Tracing. In Oberösterreich unterstützen 50 Soldaten beim Verpacken von Testkits im Spar-Lager in Marchtrenk, 75 beim Contact-Tracing.