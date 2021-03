Bundesheer hilft bei Corona-Tests im Bezirk Neunkirchen

Um die Kapazitäten bei den Corona-Tests zu erhöhen, unterstützt das Bundesheer ab Mittwoch den Bezirk Neunkirchen. Vorerst werden 22 Soldaten in Neunkirchen, Ternitz und Wimpassing eingesetzt.

In Niederösterreich sind einer Aussendung zufolge derzeit rund 460 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiter des Heeres zur Bewältigung der Corona-Pandemie aufgeboten. Die 1. Assistenzkompanie führt gesundheitsbehördliche Kontrollen an der Grenze zu Tschechien und zur Slowakei durch. Die 2. Assistenzkompanie ist in den Hochinzidenzgebieten Wiener Neustadt und Neunkirchen zur Sicherstellung des Testbetriebs eingesetzt.