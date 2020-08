Bundesheer: Corona-Test von Generalstabschef Brieger negativ

Der Corona-Test von Bundesheer-Generalstabschef Brieger ist negativ. Er und zahlreiche Kontaktpersonen können aufatmen.

Der Generalstabschef des Bundesheeres, Robert Brieger, und die zahlreichen Menschen, mit denen er in den vergangenen Tagen in Kontakt war, können aufatmen: Brieger wurde bereits auf Covid-19 getestet und der Test ist negativ, teilte Ressortsprecher Michael Bauer, der APA Freitagabend mit. Der General ist in Heimquarantäne, weil ein im selben Haushalt lebendes Familienmitglied Corona-positiv ist.