Bundesheer-Ankauf von Hercules-Nachfolger rückt näher

Die Beschaffung der C-390 vom brasilianischen Produzenten Embraer als Ersatz für die alternde C-130 "Hercules" steht bevor.

Tanner freut sich bei Bundesheer-Ankauf über "verlässlichen Partner"

Daher zeigte sich Tanner erfreut über die jüngst unterzeichnete Absichtserklärung. Mit den Niederlanden habe man einen "verlässlichen Partner" gewonnen, unterstrich die Verteidigungsministerin. "Neben der kostengünstigeren Beschaffung der neuen Transportflieger haben wir auch den Vorteil, dass wir unsere Piloten und Techniker künftig gemeinsam schulen und im Bereich der Wartung zusammenarbeiten können." Auch in Bezug auf Ersatzteile werde man zukünftig zusammenarbeiten. All diese Punkte seien im MoU verankert.

Hercules-Nachfolger könnte 2027 in Österreich landen

Das Verteidigungsministerium teilte mit, in der 39 Seiten umfassenden Rahmenvereinbarung würden beide Staaten den akuten Bedarf zur Erneuerung ihrer C-130 Transportflugzeuge sowie die gemeinsame Anschaffung und die Synergievorteile in den Bereichen Training und Instandhaltung hervorheben. Von den insgesamt neun für die Niederlande beschafften Flugzeugen sind vier für das Österreichische Bundesheer bestimmt. Die ersten Maschinen könnten voraussichtlich 2027 in Österreich eintreffen.